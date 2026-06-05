Schwerer Unfall und Vollsperrung auf A7: Zwei Sattelzüge verunglückt

Walsrode - Schwerer Unfall auf der A7 bei Walsrode ( Niedersachsen )! Zwei Laster sind verunglückt, die Autobahn ist in Richtung Hamburg weiterhin voll gesperrt. Jetzt soll die Ursache feststehen.

Auf der A7 läuft aktuell ein Rettungseinsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 7.30 Uhr hat es auf der A7 in Richtung Hamburg im Bereich des Walsrode Dreiecks gekracht.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, sind zwei Laster in einen Unfall verwickelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen platzte ein Reifen an einem der Lastwagen. Der 50 Jahre alte Fahrer stoppte auf dem Seitenstreifen.

Ein nachfolgender 52 Jahre alter Sattelzugfahrer prallte mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf den stehenden Lkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Dabei durchschlugen die geladenen Rohre eine Wand des Containers und ragten danach auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn in Richtung Hannover.

Der 50 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, der 52 Jahre alte Sattelzugfahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

In der Gegenrichtung ist der linke Fahrstreifen gesperrt, da Ladung der Sattelzüge auf die Straße geschleudert wurde.