Vollsperrung der A7: Lastwagen steht nach Unfall quer zur Fahrbahn

Kitzingen - Ein mit 23 Tonnen Altmetall beladener Lastwagen stand nach einem Unfall auf der A7 in Unterfranken quer zur Fahrbahn. Der verletzte Lkw-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Schwerer Unfall auf der A7 in Unterfranken: Die Fahrbahn in Richtung Ulm wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Georg Wendt/dpa, Patrick Pleul/dpa

Der schwere Crash ereignete sich am Donnerstagmorgen unweit von Kitzingen in Fahrtrichtung Ulm, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 63-jähriger Mann gegen 8 Uhr mit einem Lastwagen auf der Autobahn unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Wolfsgraben krachte der Lkw erst gegen eine Außenleitplanke und danach gegen eine Notrufsäule. Im Anschluss blieb der Metall-Transport quer zur Fahrbahn stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er klagte "über Schmerzen im Oberkörper", wie ein Sprecher erklärte. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Mann und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Bei dem Crash war auch der Tank des Wagens aufgerissen worden. "Es flossen größere Mengen Diesel auf die Fahrbahn", hieß es weiter.