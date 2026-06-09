Unfall mit Lkw auf der A7: Bei der Bergung kommt es zum Desaster

Thieshope - Am Montagabend ist ein Lkw bei einem Unfall auf der A7 auf die Seite gekippt. Bei der Bergung knickte der Kran ein.

Ein zur Bergung herbeigerufener Kran knickte unter der Last des Sattelzuges einfach ein. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 19 Uhr war der Sattelzug mit Anhänger auf der A7 in Richtung Süden unterwegs, als ein Auto zwischen den Anschlussstellen Seevetal-Ramelsloh und Thieshope plötzlich den Fahrstreifen wechselte.

Der 41-jährige Fahrer sei ausgewichen, habe die Leitplanke touchiert, sei dann ins Schleudern geraten und anschließend auf die Seite gekippt, teilte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage mit.

Während sich der Unfallverursacher aus dem Staub machte, blieb der Lkw quer über alle Fahrstreifen liegen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung des Sattelzuges rückten zwei Kräne an, die nach Angaben eines Reporters vor Ort für Lasten von bis zu 80 Tonnen ausgelegt sein sollen.

Bei dem Versuch, den Lkw wieder auf die Räder zu stellen, knickte einer der Kräne allerdings ein.