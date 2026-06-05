Schwerer Unfall und Vollsperrung auf der A7: Zwei Sattelzüge verunglückt

Walsrode - Schwerer Unfall auf der A7 bei Walsrode ( Niedersachsen )! Zwei Laster sind verunglückt, die Autobahn ist in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Auf der A7 läuft aktuell ein Rettungseinsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 7.30 Uhr hat es auf der A7 in Richtung Hamburg im Bereich des Walsrode Dreiecks gekracht.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, sind zwei Lkw verunfallt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person schwer, eine weitere Person leicht verletzt. Angaben zu Alter und Geschlecht konnte die Polizei noch nicht machen.

In der Gegenrichtung ist der linke Fahrstreifen gesperrt, da Ladung der Sattelzüge auf die Straße geschleudert wurde.

Die Unfallursache ist noch unbekannt.