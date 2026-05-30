Vollsperrung auf der A7 nach Kollision mit mehreren Autos

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Drei Fahrzeuge kommen auf der A7 in Quickborn ins Schleudern. Drei Menschen werden verletzt. Durch die Vollsperrung drohen lange Staus in Richtung Hamburg.

Von Celine Hog

Quickborn - Nach einem Unfall mit drei Autos ist die A7 in Richtung Hamburg ab Quickborn (Schleswig-Holstein) voll gesperrt.

Die A7 in Richtung Hamburg ist voll gesperrt: Es kann zu Staus kommen. (Symbolbild)
Die A7 in Richtung Hamburg ist voll gesperrt: Es kann zu Staus kommen. (Symbolbild)  © Axel Heimken/dpa

Auslöser war nach Angaben der Autobahnpolizei ein misslungener Fahrstreifenwechsel. Ein Autofahrer habe dabei ein anderes Fahrzeug übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen.

Durch die Kollision gerieten beide Wagen ins Schleudern und stießen mit einem weiteren Auto zusammen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Wann die Vollsperrung aufgehoben werden kann und wie viele Fahrstreifen dann freigegeben werden, ist aktuell noch nicht voraussehbar.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa

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