Vollsperrung auf der A7 nach Kollision mit mehreren Autos

Quickborn - Nach einem Unfall mit drei Autos ist die A7 in Richtung Hamburg ab Quickborn ( Schleswig-Holstein ) voll gesperrt.

Die A7 in Richtung Hamburg ist voll gesperrt: Es kann zu Staus kommen. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Auslöser war nach Angaben der Autobahnpolizei ein misslungener Fahrstreifenwechsel. Ein Autofahrer habe dabei ein anderes Fahrzeug übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen.

Durch die Kollision gerieten beide Wagen ins Schleudern und stießen mit einem weiteren Auto zusammen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.