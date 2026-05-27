Motorrad reißt auf Autobahn in mehrere Teile! Biker (17) schwebt in Lebensgefahr
Tarp - Schlimmer Unfall kurz vor der Grenze zu Dänemark: Am Mittwoch ist ein junger Motorradfahrer (17) auf der A7 bei Tarp (Schleswig-Holstein) lebensgefährlich verletzt worden.
Ein Sprecher der Leitstelle Nord teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der Crash gegen 16.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Tarp in Fahrtrichtung Norden ereignete.
Aus noch ungeklärter Ursache war der Biker mit einem Wohnmobil kollidiert. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Motorrad in mehrere Teile zerrissen wurde, wie auf Bildern zu erkennen ist.
Der 17-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem alarmierten Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Wohnmobils (54) blieb unverletzt.
Die A7 musste in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt werden, ehe zumindest eine Spur freigegeben wurde. Erst in der Nacht dürfte die Autobahn wieder komplett freigegeben werden.
Titelfoto: nordpresse mediendienst/Nico Hessel