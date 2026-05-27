Motorrad reißt auf Autobahn in mehrere Teile! Biker (17) schwebt in Lebensgefahr

Tarp - Schlimmer Unfall kurz vor der Grenze zu Dänemark: Am Mittwoch ist ein junger Motorradfahrer (17) auf der A7 bei Tarp ( Schleswig-Holstein ) lebensgefährlich verletzt worden.

Das Motorrad des Bikers riss durch die Kollision in mehrere Teile, die sich auf der Autobahn verteilten. © nordpresse mediendienst/Nico Hessel

Ein Sprecher der Leitstelle Nord teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der Crash gegen 16.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Tarp in Fahrtrichtung Norden ereignete.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Biker mit einem Wohnmobil kollidiert. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Motorrad in mehrere Teile zerrissen wurde, wie auf Bildern zu erkennen ist.

Der 17-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem alarmierten Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Wohnmobils (54) blieb unverletzt.