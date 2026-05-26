Autobahn-Crash! Transporter schiebt sich mehrere Meter in Wohnwagen

Quickborn - Heftiger Crash auf der A7 : Am Dienstag ist ein Transporter auf der Autobahn nördlich von Hamburg mit einem Wohnwagen kollidiert. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt.

Der Transporter schob sich mehrere Meter in den Wohnwagen hinein. © Florian Sprenger

Gegenüber TAG24 teilte eine Sprecherin der Leitstelle West mit, dass sich der Unfall gegen 14.31 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Quickborn in Fahrtrichtung Hamburg ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Transporter demnach von hinten in den Wohnwagen gekracht. Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass sich der Transporter mehrere Meter in den Wohnwagen hineinschob.

Laut der Sprecherin erlitt der Fahrer des Transporters bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ob es weitere Verletzte gab, war zunächst unklar.