Taxi kracht in Stauende auf der A7: Offenbar acht Verletzte, darunter Kinder

Offenbar ist ein Taxi am Sonntag in ein Stauende auf der A7 in Hamburg gekracht. Dabei sollen acht Personen, darunter vier Kinder, verletzt worden sein.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg: Am Sonntag ist es auf der A7 zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Acht Personen sollen verletzt worden sein, darunter offenbar vier Kinder. Alles in Kürze Taxi kracht in Stauende auf A7 in Hamburg.

Acht Verletzte, darunter vier Kinder im Alter 2-15 Jahre.

Unfall ereignete sich gegen 13:38 Uhr bei Schnelsen.

Rechter Fahrstreifen und Ausfahrt Schnelsen gesperrt.

Rechter Fahrstreifen und Ausfahrt Schnelsen gesperrt. Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Richtung Süden. Offenbar ist ein Taxi am Sonntag in ein Stauende auf der A7 in Hamburg gekracht. Dabei sollen acht Personen, darunter vier Kinder, verletzt worden sein. Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass sich der Crash gegen 13.38 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Schnelsen in Fahrtrichtung Süden ereignet hatte. Er sprach von einem Auffahrunfall, konnte zunächst aber keine genauen Angaben zum Hergang und zu möglichen Verletzten machen. Nach TAG24-Informationen soll ein Taxi nahezu ungebremst in eine Stauende gekracht sein und mehrere Fahrzeuge ineinander geschoben haben. Bilder von der Unfallstelle würde dazu passen. Dabei seien acht Personen verletzt worden - vier von ihnen sollen Kinder im Alter zwischen zwei und 15 Jahren sein. Die Ausfahrt Schnelsen und der rechte Fahrstreifen sind aktuell gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Süden.

