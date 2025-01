Tödlicher Unfall auf A7: Kleintransporter kracht in Lastwagen!

Rosdorf - Auf der A7 in Rosdorf südlich von Göttingen ( Niedersachsen ) ist es am Donnerstagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Fahrbahn Richtung Kassel ist voll gesperrt.

Die Räumungsarbeiten dauern derzeit noch an. Die Strecke Richtung Kassel bleibt gesperrt. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Nach Angaben der Polizei ist ein Kleinbus mit zwei Männern auf einen Sattelzug aufgefahren.

Bei dem Unfall wurde einer der Männer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der zweite Insasse wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Derzeit ist nicht klar, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Neben mehreren Rettungskräften ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.