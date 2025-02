27.02.2025 17:14 Unfall auf A7 in Hamburg: Sperrung aufgehoben

Die A7 in Hamburg war am Donnerstagnachmittag kurzzeitig nach einem Unfall in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Die A7 in Hamburg war am Donnerstag nach einem Unfall in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Die Polizei war wegen eines Unfalls auf der A7 in Hamburg im Einsatz. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Wie die Polizei am mitteilte, geschah das Unglück gegen 15.45 Uhr. Daher war die Autobahn zwischen Hamburg-Marmstorf und Hamburg-Heimfeld für knapp eine Dreiviertelstunde gesperrt. Dann gab die Polizei sie wieder frei. Die Fahrbahn war auf zwei Fahrstreifen verengt. Mittlerweile ist die A7 wieder komplett freigegeben. Details zum Unfall liegen derzeit nicht vor. Unfall A7 Schwerer Lastwagen-Unfall auf der A7: 56-Jähriger in Klinik Aufgrund des Einsatzes kam es zu Stau. Auf der A7 staute sich der Verkehr aus Richtung Süden kommend vor der Abfahrt Marmstorf. Zeitweise standen Autofahrer bis zu 30 Minuten im Stau.

Auch die A261 war von Tötensen kommend an der Eckverbindung vorm Kreuz Hamburg-Südwest betroffen. Etwa 15 Minuten dauerte es hier laut Autobahngesellschaft länger. Erstmeldung: 16.22 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 17.14 Uhr.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa