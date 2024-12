Unfall auf der A7 mit verletztem Baby: Mercedes-Fahrer begeht Fahrerflucht!

Die Polizei musste nicht lange nach dem flüchtigen Unfallverursacher fahnden: Die Beamten stellten den Mercedes-Fahrer bei einer Tankstelle. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Unfallverursacher stoppte seinen Mercedes zunächst auf dem Standstreifen und stieg aus. Er sah zur Unfallstelle, stieg dann wieder in seinen Wagen und fuhr davon.

In dem Auto, welches unmittelbar von dem Mercedes getroffen worden war, wurden eine 24 Jahre alte Beifahrerin und ein fünf Monate altes Baby verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus in Bad Hersfeld gebracht.

Eine 57-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt, konnte ihre Fahrt aber fortsetzen. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 31.000 Euro.

Der flüchtige Mercedes-Fahrer kam nicht weit: Schon kurz nach dem Unfall auf der A7 wurde er von Polizisten auf dem Gelände einer Tankstelle bei Kirchheim gestellt. Der 59 Jahre alte Mann aus Bielefeld werde sich nun "wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung" verantworten müssen, hieß es zum Abschluss.