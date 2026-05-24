VW überschlägt sich auf Autobahn im Norden: Drei Menschen teils schwer verletzt

Quickborn - Heftiger Crash auf der A7 : Am Sonntag sind drei Menschen bei einem Unfall nahe Quickborn ( Schleswig-Holstein ) teils schwer verletzt worden. Ein Auto überschlug sich.

Auf der A7 bei Quickborn hat sich am Sonntag ein VW überschlagen. Drei Personen wurden teils schwer verletzt. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher der Leitstelle West gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Unfall gegen 16.17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Norden ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit einem VW auf der mittleren Spur kollidiert.

Der VW-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, der zunächst gegen die Leitplanke krachte und sich anschließend überschlug! Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Während der Mercedes-Fahrer lediglich leichte Verletzungen erlitt, wurden die beiden Insassen des VWs schwer verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser.