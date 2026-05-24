VW überschlägt sich auf Autobahn im Norden: Drei Menschen teils schwer verletzt
Quickborn - Heftiger Crash auf der A7: Am Sonntag sind drei Menschen bei einem Unfall nahe Quickborn (Schleswig-Holstein) teils schwer verletzt worden. Ein Auto überschlug sich.
Wie ein Sprecher der Leitstelle West gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Unfall gegen 16.17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Norden ereignet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit einem VW auf der mittleren Spur kollidiert.
Der VW-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, der zunächst gegen die Leitplanke krachte und sich anschließend überschlug! Das Auto blieb auf dem Dach liegen.
Während der Mercedes-Fahrer lediglich leichte Verletzungen erlitt, wurden die beiden Insassen des VWs schwer verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser.
Die A7 musste in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt werden. Laut dem Sprecher ist die Autobahn seit circa 18.15 Uhr wieder freigegeben.
Titelfoto: Florian Sprenger