Vollsperrung der A7: Sprinter-Fahrer überholt Sattelzug und stirbt

Kassel - Ein tödlicher Unfall sorgte in der Nacht zu Mittwoch für eine Vollsperrung der A7 in Nordhessen - auch am Morgen dauerte die Sperrung in Teilen noch an. Nur ein Fahrstreifen wurde zunächst von der Polizei freigegeben, im Laufe des Vormittags erfolgte dann die Freigabe der gesamten Autobahn.