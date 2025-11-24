Wintereinbruch im Norden! Glätte und Schnee führen zu zahlreichen Unfällen

Zahlreiche Autofahrer wurden in der Nacht zu Montag vom Wintereinbruch überrascht. Auf der A1 und A7 im Norden kam es zu mehreren Unfällen.

Von Robert Stoll, Svenja-Marie Kahl

Großenaspe/Bremen - Wintereinbruch im Norden! Glatteis und Schnee haben in der Nacht zu Montag zahlreiche Autofahrer überrascht und für einige Unfälle gesorgt. Betroffen waren auch die A1 und A7, die zwischenzeitlich gesperrt werden mussten.

Ein Golf überschlug sich auf der A7 bei Großenaspe und landete auf dem Dach.
Ein Golf überschlug sich auf der A7 bei Großenaspe und landete auf dem Dach.

Bei Großenaspe im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) hatte sich auf der A7 zunächst ein VW Golf gegen 23.45 Uhr überschlagen und war auf dem Dach im Seitengraben gelandet.

Der Fahrer hatte großes Glück. Er hatte sich aus eigener Kraft befreien können und wurde nur leicht verletzt. Nach TAG24-Informationen soll der Golf Sommerreifen drauf gehabt haben. Für die Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Aufgrund des Staus kam es in der Folge zu einem weiteren Unfall. Ein Lastwagen krachte eine gute Stunde später in die Leitplanke und stand plötzlich quer auf der A7. Die Feuerwehr musste den Lkw wieder aufrichten. Die Autobahn war dafür rund eine Stunde in Richtung Süden voll gesperrt.

In beiden Fällen ging die Polizei von extremer Glätte durch Eisregen als Unfallursache aus.

In der Folge des Staus war ein Lastwagen in die Leitplanke gekracht, die A7 musste daraufhin in Richtung Süden für eine Stunde voll gesperrt werden.
In der Folge des Staus war ein Lastwagen in die Leitplanke gekracht, die A7 musste daraufhin in Richtung Süden für eine Stunde voll gesperrt werden.

Lkw blockiert die A1 in Richtung Hamburg

Aufgrund des Unfalls musste die A1 für mehrere Stunden gesperrt werden.
Aufgrund des Unfalls musste die A1 für mehrere Stunden gesperrt werden.

Von dem Wintereinbruch wurden auch Verkehrsteilnehmer auf der A1 überrascht. Zwischen Uphusen/Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz hatte sich in der Nacht ein Lastwagen gedreht und die Strecke blockiert.

Der Fahrer erlitt dabei nach TAG24-Informationen leichte Verletzungen.

Die A1 war während der Bergungsmaßnahmen in Richtung Hamburg für mehrere Stunden voll gesperrt.

