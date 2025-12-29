Massen-Karambolage auf der A7: Sieben Verletzte, darunter drei Kinder
Rosdorf - Heftiger Unfall auf der A7: In Niedersachsen sind am Sonntagnachmittag neun Autos miteinander kollidiert. Sieben Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.
Gegen 15.45 Uhr mussten drei Autofahrer auf der A7 in Richtung Süden zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden stark abbremsen.
Grund dafür war dichter Nebel und die tief stehende Sonne über der Fahrbahn, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.
Das Abbremsen bemerkten einige Autofahrer zu spät und fuhren ihren Vordermännern auf. Insgesamt neun Autos waren an dem Unfall beteiligt.
Sieben Personen wurden verletzt, darunter auch drei Kinder. Sie wurden allesamt ins Krankenhaus gebracht.
Bei einem Kind und einem Erwachsenen wurden die Verletzungen als schwer eingestuft.
A7 nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt
Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich über sieben Kilometern, da erst ab 18.30 Uhr die Autos an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnten.
Inzwischen ist die Strecke wieder frei. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Frank Molter/dpa