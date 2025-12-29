Massen-Karambolage auf der A7: Sieben Verletzte, darunter drei Kinder

Rosdorf - Heftiger Unfall auf der A7: In Niedersachsen sind am Sonntagnachmittag neun Autos miteinander kollidiert. Sieben Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Auf der A7 kam es nach einem schweren Unfall zu kilometerlangem Stau. (Symbolbild) © Frank Molter/dpa

Gegen 15.45 Uhr mussten drei Autofahrer auf der A7 in Richtung Süden zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden stark abbremsen.

Grund dafür war dichter Nebel und die tief stehende Sonne über der Fahrbahn, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Das Abbremsen bemerkten einige Autofahrer zu spät und fuhren ihren Vordermännern auf. Insgesamt neun Autos waren an dem Unfall beteiligt.

Sieben Personen wurden verletzt, darunter auch drei Kinder. Sie wurden allesamt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Kind und einem Erwachsenen wurden die Verletzungen als schwer eingestuft.