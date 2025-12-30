Schon wieder Glätte-Unfall auf A7: Junge Frau schwebt in Lebensgefahr
Seesen - Schlimmer Crash auf der A7: Am Montagmorgen überschlug sich ein Auto, wodurch fünf Menschen verletzt wurden. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.
Gegen 7.55 Uhr war ein voll besetzter Mietwagen auf der Autobahn in Richtung Hannover unterwegs, als der Wagen aus bislang unbekannter Ursache bei Seesen (Niedersachsen) ins Schleudern geriet.
Der VW kam rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Erdhügel, kippte auf die Seite und blieb auf der Autobahn liegen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen am Dienstag mit.
Die genaue Unfallursache ist bislang unklar, es wird aber vermutet, dass der Unfallwagen wegen der glatten Straße ins Schleudern geriet.
Die fünf Insassen aus Großbritannien und Hessen wurden im Inneren des Wracks eingeklemmt und mussten durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden.
Eine 25-jährige Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie derzeit in Lebensgefahr schwebt.
Drei weitere Insassen - ein siebenjähriges Kind, eine 32-jährige Frau und der 20-jährige Fahrer - wurden schwer verletzt. Der fünfte Insasse, ein 15-jähriger Junge, erlitt leichte Verletzungen. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht.
Der schlimme Unfall zog eine Vollsperrung der A7 Richtung Hannover und einen Großeinsatz aus Polizei, Notarzt und Feuerwehr nach sich.
Der Mietwagen erlitt Totalschaden und wurde zu Ermittlungszwecken beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.
Bereits am Vortag war es nur einige Kilometer weiter südlich zu einer Massenkarambolage auf der A7 gekommen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, auch Kinder waren unter den Geschädigten.
