Schon wieder Glätte-Unfall auf A7: Junge Frau schwebt in Lebensgefahr

Seesen - Schlimmer Crash auf der A7 : Am Montagmorgen überschlug sich ein Auto, wodurch fünf Menschen verletzt wurden. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Ein VW überschlug sich auf der A7. Fünf Menschen wurden verletzt. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Echte

Gegen 7.55 Uhr war ein voll besetzter Mietwagen auf der Autobahn in Richtung Hannover unterwegs, als der Wagen aus bislang unbekannter Ursache bei Seesen (Niedersachsen) ins Schleudern geriet.

Der VW kam rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Erdhügel, kippte auf die Seite und blieb auf der Autobahn liegen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen am Dienstag mit.

Die genaue Unfallursache ist bislang unklar, es wird aber vermutet, dass der Unfallwagen wegen der glatten Straße ins Schleudern geriet.

Die fünf Insassen aus Großbritannien und Hessen wurden im Inneren des Wracks eingeklemmt und mussten durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden.

Eine 25-jährige Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie derzeit in Lebensgefahr schwebt.