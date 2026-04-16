Achtung! Lkw-Unfall legt A71 lahm: Vollsperrung bei Arnstadt

Arnstadt (Ilm-Kreis) - Auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt ist am frühen Morgen ein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt und auf die Seite gekippt.

Auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt ist am frühen Morgen bei Arnstadt ein LKW aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt und auf die Seite gekippt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Polizeiangaben zufolge ist die Fahrbahn um die Anschlussstelle Arnstadt-Nord (Ilm-Kreis) aktuell vollständig gesperrt.

Weitere Details, etwa zu möglichen Verletzten, sind derzeit noch nicht bekannt.

Erst am Mittwochabend hatte es auf der Autobahn 38 zwischen Leinefelde und Breitenworbis (Landkreis Eichsfeld) einen ähnlichen Unfall gegeben: Ein Lastwagen war nach einem Reifenschaden durch die Mittelschutzplanke gefahren und ebenfalls auf die Seite gekippt.