Achtung! Lkw-Unfall legt A71 lahm: Vollsperrung bei Arnstadt
Von Elisa Luzia Bigdon
Arnstadt (Ilm-Kreis) - Auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt ist am frühen Morgen ein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt und auf die Seite gekippt.
Polizeiangaben zufolge ist die Fahrbahn um die Anschlussstelle Arnstadt-Nord (Ilm-Kreis) aktuell vollständig gesperrt.
Weitere Details, etwa zu möglichen Verletzten, sind derzeit noch nicht bekannt.
Erst am Mittwochabend hatte es auf der Autobahn 38 zwischen Leinefelde und Breitenworbis (Landkreis Eichsfeld) einen ähnlichen Unfall gegeben: Ein Lastwagen war nach einem Reifenschaden durch die Mittelschutzplanke gefahren und ebenfalls auf die Seite gekippt.
Der Fahrer blieb Polizeiangaben nach unverletzt, die Strecke war stundenlang in beide Richtungen gesperrt. Auch dort dauern die Bergungsarbeiten an, aktuell ist je Fahrtrichtung nur eine Spur frei.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa