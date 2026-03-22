Unfall auf der A71: Alkoholtest nach Crash positiv

Heldrungen - Eine Fahrt mit einem PS-starken Kleinwagen und Alkohol im Spiel endete am Samstag auf der A71 mit einem Crash.

Nach einem Fahrstreifenwechsel kam es auf der A71 zu einem Unfall zwischen zwei Autos – ein Fahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. © Silvio Dietzel

Nach Angaben der Autobahnpolizeiinspektion Hermsdorf ereignete sich der Unfall gegen 16.40 Uhr bei einem Fahrstreifenwechsel.

Dabei kam es zunächst zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Fiat 500 Abarth und einem VW Touareg. In der weiteren Folge prallte der Fiat gegen die rechte Schutzplanke und kam anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der 41-jährige Fahrer des Fiat wurde bei dem Unfall verletzt und vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst behandelt.

Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt.