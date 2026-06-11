Aquaplaning sorgt für Unfall: Auto überschlägt sich auf A71

Erfurt – Zwei Autos sind wegen Aquaplanings von der regennassen A71 abgekommen und verunglückt.

Nach einem Unfall auf der A71 bei Erfurt mussten zwei Personen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Beide Wagen prallten gegen die Leitplanke, einer davon überschlug sich, zwei 67 Jahre alte Insassen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Demnach hatte das Fahrzeug der beiden am Nachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Erfurt Nord die Leitplanke gerammt und sich dann überschlagen.