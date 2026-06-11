Aquaplaning sorgt für Unfall: Auto überschlägt sich auf A71
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Von Jennifer Brückner
Erfurt – Zwei Autos sind wegen Aquaplanings von der regennassen A71 abgekommen und verunglückt.
Beide Wagen prallten gegen die Leitplanke, einer davon überschlug sich, zwei 67 Jahre alte Insassen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte.
Demnach hatte das Fahrzeug der beiden am Nachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Erfurt Nord die Leitplanke gerammt und sich dann überschlagen.
Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn kam es nicht.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa