Unfall auf A71: Lkw-Fahrer will überholen und übersieht einen Ford auf der linken Spur

Meiningen - Eine Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers hat am Donnerstagabend auf der A71 bei Meiningen zu einem Unfall geführt.

Der Lkw-Fahrer wollte einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholen und hatte hierbei einen Ford auf der linken Spur übersehen. (Symbolfoto) © 123RF/aprior

Kurz vor 19 Uhr war ein 61-jähriger Trucker zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Süd und Meiningen-Nord vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Wie die Autobahnpolizei berichtet, wollte der Lkw-Fahrer einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholen.

Der 61-Jährige hatte jedoch einen Ford übersehen, der sich bereits auf der linken Spur befunden hatte. Daraufhin kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, weil der 30-jähriger Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte.

Der 61-Jährige und der junge Autofahrer konnten anschließend noch ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen abstellen. Verletzt wurde niemand.