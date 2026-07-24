Unfall auf A71: Lkw-Fahrer will überholen und übersieht einen Ford auf der linken Spur
Meiningen - Eine Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers hat am Donnerstagabend auf der A71 bei Meiningen zu einem Unfall geführt.
Kurz vor 19 Uhr war ein 61-jähriger Trucker zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Süd und Meiningen-Nord vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Wie die Autobahnpolizei berichtet, wollte der Lkw-Fahrer einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholen.
Der 61-Jährige hatte jedoch einen Ford übersehen, der sich bereits auf der linken Spur befunden hatte. Daraufhin kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, weil der 30-jähriger Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte.
Der 61-Jährige und der junge Autofahrer konnten anschließend noch ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen abstellen. Verletzt wurde niemand.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Ford war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
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