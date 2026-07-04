Flammen schlagen aus Motorraum: Kleinbus fackelt auf A71 ab

Heldrungen - Feuerwehreinsatz am Freitag auf der A71 im Kyffhäuserkreis. Ein Kleinbus hatte gebrannt.

Der Kleinbus brannte komplett aus. © privat

Wie die Autobahnpolizei erklärte, hatte ein 58-Jähriger kurz nach der Anschlussstelle Heldrungen eine Rauchentwicklung an seinem Transporter bemerkt. Er steuerte sein Fahrzeug daraufhin auf den Standstreifen und stieg mit drei weiteren Insassen unverletzt aus.

Währenddessen schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum, welche anschließend auf den kompletten Kleinbus übergriffen. Als die alarmierte Feuerwehr wenig später vor Ort eintraf, stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten in der Folge ein komplettes Ausbrennen des Transporters nicht verhindern.

Wegen des Einsatzes auf der Autobahn war die A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) kurzzeitig voll gesperrt.