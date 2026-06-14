Hubschrauber-Einsatz auf A71: Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Erfurt - Ein Autofahrer wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der A71 in Thüringen lebensgefährlich verletzt.

Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Der 52-Jährige war in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen Erfurt-Nord und Sömmerda-Süd aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Autobahn abgekommen, teilte die Polizei mit.

Im Anschluss war der Mann einen Hang hochgefahren und gegen einen Brückenpfeiler gekracht. Sein Fahrzeug hatte sich überschlagen.

Der Autofahrer musste von der Feuerwehr in der Folge aus seinem Wrack befreit werden. Danach wurde der lebensgefährlich verletzte Mann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.