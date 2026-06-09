Unfall auf A71: Drei Autos involviert, Autobahn für 2,5 Stunden voll gesperrt

Erfurt - Auf der A71 bei Erfurt hat es am Dienstagmorgen gekracht. Mehrere Autos waren in den Unfall involviert.

Der Unfall auf der A71 bei Erfurt sorgte für eine Vollsperrung. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Autobahnpolizei berichtet, hatte sich der Vorfall kurz vor 5.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und dem Autobahnkreuz Erfurt in Fahrtrichtung Schweinfurt ereignet.

Eine Volkswagen-Fahrerin hatte ihre Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst und die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die 47-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen befunden hatte, war ins Schleudern geraten und gegen die linksseitige Mittelschutzplanke gekracht.

Von dort aus war die Autofahrerin zurück auf die Fahrbahn geschleudert und mit einem Opel eines 34-Jährigen auf der rechten Spur zusammengekracht. Danach war der Volkswagen wieder in Richtung Mittelschutzplanke geschlittert und hatte sich dort verkantet. Durch Trümmerteile war ein weiterer Opel eines 23-Jährigen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der 34-Jährige und die 47-Jährige verletzten sich leicht und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert.