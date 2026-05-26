Vollsperrung auf A71 Richtung Bayern: Unfall zwischen Transporter und Škoda

Stadtilm - Auf der A71 in Thüringen hat es am Dienstagmorgen gekracht. Die Autobahn in Fahrtrichtung Schweinfurt musste voll gesperrt werden.

Die A71 in Richtung Schweinfurt ist seit mehreren Stunden voll gesperrt. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Stadtilm und Ilmenau-Ost ereignet. Den Angaben nach war ein mit Baumaterialien beladener Transporter mit einem Škoda zusammengestoßen.

Der 59-jährige VW-Fahrer soll aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Der VW-Crafter rutschte anschließend in die Mittelleitplanke und blieb danach quer auf der A71 liegen.

Die beiden Insassen des Transporters sowie die 44-jährige Škoda-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Baumaterialien hatten sich auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Aus diesem Grund musste die A71 in Richtung Schweinfurt gereinigt werden.