Mercedes auf A71 in Vollbrand: Fahrer rettet sich rechtzeitig
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Gegen 18.30 Uhr war der 29-jährige Fahrer laut Informationen der Polizei auf der Talbrücke Streitschlag in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs, als plötzlich eine Warnmeldung im Fahrzeug erschien und der Wagen zu qualmen begann.
Der Mann konnte den Mercedes noch rechtzeitig anhalten, kurz darauf stand das Auto in Vollbrand.
Der Fahrer rettete sich aus dem Fahrzeug und blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.
Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Schweinfurt zunächst für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.
Anschließend konnte zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Nach etwa anderthalb Stunden war die Strecke wieder vollständig befahrbar.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa