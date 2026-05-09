Mercedes auf A71 in Vollbrand: Fahrer rettet sich rechtzeitig

A71/Suhl - Auf der A71 bei Suhl ist am Donnerstagabend ein Mercedes vollständig ausgebrannt.

Auf der Talbrücke Streitschlag brannte am Donnerstagabend ein Mercedes auf der A71 komplett aus. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 18.30 Uhr war der 29-jährige Fahrer laut Informationen der Polizei auf der Talbrücke Streitschlag in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs, als plötzlich eine Warnmeldung im Fahrzeug erschien und der Wagen zu qualmen begann.

Der Mann konnte den Mercedes noch rechtzeitig anhalten, kurz darauf stand das Auto in Vollbrand.

Der Fahrer rettete sich aus dem Fahrzeug und blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Schweinfurt zunächst für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.