Schwerer Lkw-Unfall: A71 fast den ganzen Tag voll gesperrt

Arnstadt (Ilm-Kreis) - Auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt ist am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw verunglückt.

Der Lkw-Unfall legte den Verkehr auf der A71 lahm. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei am späten Abend erklärte, hatte ein Sattelzug gegen 4.30 Uhr an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord die Schutzleitplanke durchbrochen. Die Lkw kippte anschließend um und war auf der Beifahrerseite liegengeblieben.

Wieso der Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit noch nicht geklärt. Der 45-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A71 im Unglücksbereich in Fahrtrichtung Schweinfurt bis ca. 19 Uhr voll gesperrt.