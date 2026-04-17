Schwerer Lkw-Unfall: A71 fast den ganzen Tag voll gesperrt
Arnstadt (Ilm-Kreis) - Auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt ist am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw verunglückt.
Wie die Autobahnpolizei am späten Abend erklärte, hatte ein Sattelzug gegen 4.30 Uhr an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord die Schutzleitplanke durchbrochen. Die Lkw kippte anschließend um und war auf der Beifahrerseite liegengeblieben.
Wieso der Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit noch nicht geklärt. Der 45-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A71 im Unglücksbereich in Fahrtrichtung Schweinfurt bis ca. 19 Uhr voll gesperrt.
Der Verkehr konnte an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord ab- und auffahren, um der Sperrung der Hauptfahrbahn auszuweichen.
Titelfoto: Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion