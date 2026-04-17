Schwerer Lkw-Unfall: A71 fast den ganzen Tag voll gesperrt

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Auf der Autobahn 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt ist am frühen Morgen ein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt und auf die Seite gekippt.

Von Christian Rüdiger

Arnstadt (Ilm-Kreis) - Auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt ist am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw verunglückt.

Der Lkw-Unfall legte den Verkehr auf der A71 lahm.
Der Lkw-Unfall legte den Verkehr auf der A71 lahm.  © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei am späten Abend erklärte, hatte ein Sattelzug gegen 4.30 Uhr an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord die Schutzleitplanke durchbrochen. Die Lkw kippte anschließend um und war auf der Beifahrerseite liegengeblieben.

Wieso der Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit noch nicht geklärt. Der 45-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A71 im Unglücksbereich in Fahrtrichtung Schweinfurt bis ca. 19 Uhr voll gesperrt.

Der Lkw musste geborgen werden.
Der Lkw musste geborgen werden.  © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion
Die Autobahn war nahezu den ganzen Tag gesperrt.
Die Autobahn war nahezu den ganzen Tag gesperrt.  © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

Der Verkehr konnte an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord ab- und auffahren, um der Sperrung der Hauptfahrbahn auszuweichen.

Titelfoto: Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

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