Über dem Abgrund: Mercedes bleibt an Brücke auf A71 hängen, Fahrer tot

Suhl - Auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen ( Sachsen-Anhalt ) hat sich am Montag ein dramatischer Unfall ereignet.

Das Auto blieb an dem Brückengeländer hängen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Ein Mercedes-Fahrer hatte zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Nord und Dreieck Suhl die Kontrolle über sein Auto auf der regennassen Fahrbahn verloren, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Der Benz kam nach rechts von der Autobahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Daraufhin hatte sich das Fahrzeug überschlagen und war nahezu senkrecht über einem rund 30 Meter hohen Abgrund an einem Brückengeländer hängen geblieben.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und starb noch vor Ort. Die A71 in Richtung Sangerhausen ist seit Mittag voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Meiningen-Nord von der Autobahn abgeleitet. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.