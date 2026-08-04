VW-Fahrerin kommt auf A71 ins Schleudern: Kleintransporter bleibt auf Schutzplanke stehen
Meiningen - Auf der A71 in Thüringen hat es am Wochenende gekracht. Über mehrere Stunden kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Wie die Autobahnpolizei am Montagabend erklärte, war eine 43-Jährige zwischen der Anschlussstelle Meiningen-Nord und dem Autobahndreieck Suhl aus bislang noch ungeklärten Gründen mit ihrem Volkswagen ins Schleudern geraten und mit der Mittelleitplanke kollidiert.
Der Kleintransporter überschlug sich in der Folge und blieb schlussendlich auf der rechten Schutzplanke stehen.
Die Fahrerin verletzte sich und wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro.
Rund drei Stunden nach dem Unfall war die A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) wieder frei befahrbar. Zuvor musste der VW-Kleintransporter geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden.
Titelfoto: Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion