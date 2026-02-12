1.931
A72 nach Unfall mehrere Stunden voll gesperrt
Reichenbach - Die A72 musste am Donnerstag nach einem Unfall in Richtung Plauen (Vogtland) voll gesperrt werden.
Kurz vor 8 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Crash zwischen einem Kleintransporter und einem Nissan.
Nach ersten Informationen der Polizei gab es drei Verletzte. Die Fahrerin des Nissan musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Schwere der Verletzungen sind aktuell noch nicht bekannt.
Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Die A72 musste für etwa drei Stunden in Richtung Plauen zwischen Zwickau-West und Reichenbach voll gesperrt werden.
Titelfoto: Ralph Köhler