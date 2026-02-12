A72 nach Unfall mehrere Stunden voll gesperrt

Reichenbach - Die A72 musste am Donnerstag nach einem Unfall in Richtung Plauen ( Vogtland ) voll gesperrt werden.

Ein Kleintransporter und ein Nissan waren auf der A72 zusammengekracht. © Ralph Köhler

Kurz vor 8 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Crash zwischen einem Kleintransporter und einem Nissan.

Nach ersten Informationen der Polizei gab es drei Verletzte. Die Fahrerin des Nissan musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Schwere der Verletzungen sind aktuell noch nicht bekannt.