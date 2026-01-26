Winter-Chaos und verstreute Ladung: Zwei Lkw krachen auf glatter A72 heftig zusammen

Hof - Auf der A72 kollidierten in der Nacht zum Montag aufgrund von glatten Fahrbahnen und Neuschnee zwei Lkw. Die Autobahn bei Hof musste teilweise in Richtung A9 gesperrt werden.

Einsatzkräfte kümmerten sich um die Bergung. © NEWS5 / Stephan Fricke

Nach Angaben der Polizei kam ein mit Leergut beladener Lkw auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern und blieb quer stehen. Ein weiterer Lastwagen, der ihm folgte, hatte keine Chance mehr, auszuweichen – es kam zum heftigen Zusammenstoß.

Beide Fahrer zogen sich Verletzungen zu und mussten in umliegende Kliniken gebracht werden.

Nach dem Unfall glich die Straße einem Trümmerfeld: Über die Fahrbahn verteilte Ladung und Wrackteile machten ein Weiterkommen unmöglich. Die Strecke wurde vollständig gesperrt.

Einsatzkräfte arbeiteten an der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Unfallstelle. Unterstützt wurden sie vom Winterdienst, der wegen der anhaltenden Witterung im Dauereinsatz ist.