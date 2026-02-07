Nach Unfall mit Lkw: A72 mehrere Stunden gesperrt
Lengenfeld/A72 - Ein Unfall sorgte am Freitagnachmittag für kilometerlangen Stau auf der A72 Richtung Leipzig.
Gegen 15 Uhr war ein Lkw-Fahrer (46) auf der rechten Spur unterwegs.
Laut Polizei fuhr der 46-Jährige dann kurz vor der Anschlussstelle Reichenbach auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter auf, der aufgrund eines Unfalls langsam war.
Der 69-jährige Transporter-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 19.500 Euro.
Die A72 war während der Unfallaufnahme in Richtung Leipzig für circa vier Stunden gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa