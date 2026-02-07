Nach Unfall mit Lkw: A72 mehrere Stunden gesperrt

Lengenfeld/A72 - Ein Unfall sorgte am Freitagnachmittag für kilometerlangen Stau auf der A72 Richtung Leipzig .

Nach einem Unfall musste die A72 Richtung Leipzig für mehrere Stunden gesperrt werden. (Symbolfoto) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Gegen 15 Uhr war ein Lkw-Fahrer (46) auf der rechten Spur unterwegs.

Laut Polizei fuhr der 46-Jährige dann kurz vor der Anschlussstelle Reichenbach auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter auf, der aufgrund eines Unfalls langsam war.

Der 69-jährige Transporter-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.