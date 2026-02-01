Stau nach schwerem Lkw-Unfall auf A72 bei Chemnitz: Sperrung bis abends nötig
Chemnitz - Stau nach Unfall auf A72 bei Chemnitz am Sonntagmittag!
Auf der A72 Richtung Zwickau gab es zwischen dem Rastplatz Am Neukirchener Wald und Stollberg-Nord einen Unfall.
Ein Lkw-Fahrer (58) war in Richtung Hof unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz nach dem Rastplatz nach rechts von der Fahrbahn abkam und umkippte.
Der 58-Jährige wurde laut Polizei im Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Schwer verletzt wurde der Mann dann in ein Krankenhaus gebracht.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte der Lkw 10 Tonnen Molkereiprodukte geladen, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro.
Die Autobahn muss aufgrund der schwierigen Bergungsarbeiten noch bis 18/19 Uhr in Richtung Zwickau gesperrt bleiben, letzte freie Abfahrt ist Chemnitz-Süd.
Zur Bergung kam ein Schwerlastkran zum Einsatz.
Erstmeldung: 1. Februar, 11.22 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.39 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel