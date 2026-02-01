Stau nach schwerem Lkw-Unfall auf A72 bei Chemnitz: Sperrung bis abends nötig

Chemnitz - Stau nach Unfall auf A72 bei Chemnitz am Sonntagmittag!

Die A72 bei Chemnitz musste nach einem Lkw-Unfall am Sonntag gesperrt werden. © Jan Härtel

Auf der A72 Richtung Zwickau gab es zwischen dem Rastplatz Am Neukirchener Wald und Stollberg-Nord einen Unfall.

Ein Lkw-Fahrer (58) war in Richtung Hof unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz nach dem Rastplatz nach rechts von der Fahrbahn abkam und umkippte.

Der 58-Jährige wurde laut Polizei im Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Schwer verletzt wurde der Mann dann in ein Krankenhaus gebracht.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte der Lkw 10 Tonnen Molkereiprodukte geladen, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro.