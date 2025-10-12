Autobahn-Unfall mit mehreren Fahrzeugen: A72 voll gesperrt

Geithain - Vollsperrung auf der A72 zwischen Chemnitz und Leipzig : Am späten Sonntagnachmittag sind auf der Autobahn mehrere Autos zusammengekracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. © SPM Gruppe/Erik Frank Hoffmann

Laut Verkehrswarnmeldungen der Polizei geschah der Unfall zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Borna-Süd, TAG24 erfuhr vom Unfallort, dass er sich gegen 17 Uhr nahe Geithain ereignet haben soll.

Demnach war die Autobahn zeitweise in Richtung Leipzig gesperrt. Ein Rettungshubschrauber sei zum Einsatz gekommen.

Bilder vom Unfallort zeigen, dass mehrere Fahrzeuge an dem Crash beteiligt waren. Diese wurden zum Teil schwer beschädigt. Demnach wurde der Verkehr später an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren vor Ort im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, außerdem Notarzt und Rettungsdienst.