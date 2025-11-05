Tödlicher Unfall bei Chemnitz: Lkw-Fahrer stirbt, A72 stundenlang gesperrt

Chemnitz - Tödlicher Unfall auf der A72 bei Chemnitz : Ein Lkw-Fahrer kam am Dienstagabend von der Autobahn ab, durchbrach die Leitplanke und landete im Seitengraben. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein Laster kam am Dienstagabend von der A72 bei Chemnitz ab. Der Fahrer überlebte den Unfall nicht. © André März

Der schwere Unfall geschah gegen 20.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stollberg-Nord und Chemnitz-Süd. Ein Lkw-Fahrer kam auf gerader Strecke von seiner Spur ab, krachte gegen die Leitplanke und landete mit seinem tonnenschweren Fahrzeug neben der Autobahn.

Schnell rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an. Tragisch: Laut Polizei starb der Lkw-Fahrer noch am Unfallort.

Für die aufwendigen Bergungsarbeiten musste die A72 in Richtung Chemnitz gesperrt werden.

Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden - erst gegen 7 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.