Verfolgungsjagd über A72: Flüchtiger durch Stau gestoppt

Von Ruth Maria Luderer

Hartmannsdorf - Ein 42-jähriger BMW-Fahrer lieferte sich am Mittwochmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A72.

Die Polizei konnte den BMW auf an der Anschlussstelle Hartmannsdort stellen.  © Jan Haertel/ChemPic

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wollte die Polizei den 42-Jährigen aus dem Verkehr ziehen.

Dieser ignorierte die Aufforderung anzuhalten und fuhr davon. An der Anschlussstelle Hartmannsdorf wurde der BMW jedoch durch einen Stau gestoppt.

Beim Zurücksetzen beschädigte der BMW das Polizeifahrzeug.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Der Schaden am BMW beträgt circa 500 Euro.  © Jan Haertel/ChemPic

Nach Angaben der Polizei stand der 42-jährige Fahrer unter Drogen. Die Ermittlungen gegen den Flüchtigen dauern noch an.

Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic

