Ausweichmanöver auf A72 sorgt für stundenlange Vollsperrung

Großzöbern - Eine 52-jährige BMW-Fahrerin wollte am Mittwochabend auf dem Parkplatz Großzöbern an der A72 eine Rast einlegen. Ein parkender Lastwagen auf dem Verzögerungsstreifen wurde ihr dabei zum Verhängnis.

Die A72 musste für drei Stunden voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war die 52-Jährige gegen 17.50 Uhr auf der Autobahn in Richtung Leipzig unterwegs.

Beim Abfahren auf den Parkplatz Großzöbern musste sie einen auf dem Verzögerungsstreifen abgestellten Lkw überholen, wofür sie zurück auf den rechten Fahrstreifen zog.

Ein dort fahrender DAF-Sattelzug (Fahrer: 48) krachte daraufhin gegen den BMW, wodurch das Auto nach rechts abkam und gegen einen seitlich geparkten Volvo-Sattelzug prallte.

Die 52-Jährige wurde schwer und ihr 55-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der DAF-Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Am BMW und dem DAF-Lastwagen entstand großer Schaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf etwa 35.000 Euro.