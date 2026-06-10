Fahrer am Steuer eingeschlafen! A72 in Sachsen nach Lkw-Unfall stundenlang dicht

Reichenbach - Irrer Unfall auf der A72 im Vogtland ! In der Nacht auf Mittwoch schlief ein Lkw-Fahrer (48) am Steuer seines Lasters ein. Er bretterte von der Autobahn. Das tonnenschwere Fahrzeug musste aufwendig geborgen werden – die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer verursachte auf der A72 im Vogtland einen Crash. Die Autobahn musste stundenlang gesperrt werden. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 2.30 Uhr war der 48-Jährige mit einem Volvo-Sattelzug samt Auflieger in Richtung Hof unterwegs.

"Nach ersten Erkenntnissen schlief er zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Reichenbach am Steuer seines Fahrzeugs ein und kam daraufhin von der Fahrbahn ab", teilt die Polizei mit.

Der Laster knallte anschließend gegen die Leitplanke und kam kurz vor einer Brücke zum Stehen.



Weil das tonnenschwere Fahrzeug mit einem Kran aufwendig geborgen werden musste, wurde die Autobahn komplett gesperrt. Erst gegen 9.15 Uhr konnte die linke Fahrspur wieder freigegeben werden, eine Stunde später die komplette Richtungsfahrbahn.