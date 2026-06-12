Auto kommt in Gegenverkehr: Drei Verletzte nach Unfall auf der A72

Zwenkau - Crash auf der A72 in der Nähe von Leipzig ! Die Fahrbahn Richtung Chemnitz war voll gesperrt.

Ein Lastwagen war in den Unfall involviert und kam teilweise von der Fahrbahn ab. © EHL Media

Ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig bestätigte auf TAG24 den Unfall.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr im Baustellenbereich zwischen der Überleitung Zwenkau und Rötha.

Wie die Polizei etwas später mitteilte, soll ein Autofahrer aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein. Dort kollidierte er dann mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Drei Personen wurden verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte noch nicht mitgeteilt werden.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und können nicht mehr eingesetzt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 80.000 Euro.