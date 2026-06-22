Skoda völlig zerquetscht: Fahrerin stirbt trotz Reanimationsversuch nach Lkw-Unfall

Hof - Aus bisher ungeklärten Gründen krachte am Montag eine Skodafahrerin auf der A72 in Fahrtrichtung Bayerisches Vogtland mit voller Wucht gegen einen vor ihr fahrenden Lkw. Die 44-Jährige wurde durch den Aufprall tödlich verletzt.

Das Auto der 44-Jährigen wurde komplett zerstört. © NEWS5 / Stephan Fricke

Gegen 11.50 Uhr kam es auf der Autobahn zu stockendem Verkehr. Kurz darauf wurde der Skoda in den Sattelzug gequetscht und vollständig zerstört, so die Polizei Oberfranken.

Unter Reanimation wurde die Fahrerin des Wagens per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb sie wenig später an ihren schweren Verletzungen.

Der polnische Fahrer des Lkw blieb dabei unverletzt.