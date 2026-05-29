A72 ganze Nacht gesperrt: Domino-Unfall legt Autobahn lahm
Hirschfeld - Am Donnerstagabend haben ein geplatzter Lkw-Reifen und ein Domino-Unfall die A72 bei Zwickau lahmgelegt. Die Autobahn musste bis in die Morgenstunden am Freitag gesperrt werden.
Wie die Polizei mitteilte, passierte das erste Unglück gegen 21.15 Uhr. Der Fahrer (42) eines Mercedes-Lkw, der mit einem Militärfahrzeug beladen war, war in Richtung Leipzig unterwegs, als er auf Höhe von Hirschfeld bei Zwickau zunächst einen Reifenplatzer bemerkte. Der Reifen fing dann aber auch noch an zu qualmen.
Wegen der Erstmeldung eines Lkw-Brandes rückten die Feuerwehren aus Ebersbrunn, Lengenfeld und Wildenfels mit vier Fahrzeugen und 43 Kameraden an.
Die Autobahn wurde gesperrt und der Lkw musste abgeschleppt werden.
Durch den Feuerwehreinsatz kam es zum Stau. Der Fahrer (34, belarussischer Staatsbürger) eines Mercedes-Sattelzugs bemerkte das offenbar zu spät und fuhr gegen 22.50 Uhr zu schnell an das Stauende heran.
Der Belarusse konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallte auf einen VW (Fahrer: 49), der mit einem Anhänger mit einem landwirtschaftlichen Gerät auf der Autobahn unterwegs war.
BMW fällt von Anhänger
Die Wucht des Aufpralls durch den Mercedes war so heftig, dass der VW auf den Anhänger eines Daimler-Chryslers geschoben wurde, der wiederum mit einem BMW beladen war. Beide Anhänger rissen ab und der BMW fiel auf die Fahrbahn. Der Daimler-Chrysler stieß dann noch gegen einen Scania (Fahrer: 64).
Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 47.000 Euro.
Das Technische Hilfswerk unterstützte die Polizei beim Auflösen des Staus und leitete die Autos zurück zur Anschlussstelle Reichenbach.
Die Sperrung wurde erst gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen wieder freigegeben, nachdem die Fahrzeuge abtransportiert wurden und die Fahrbahn gereinigt wurde.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa