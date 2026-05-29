A72 ganze Nacht gesperrt: Domino-Unfall legt Autobahn lahm

Hirschfeld - Am Donnerstagabend haben ein geplatzter Lkw-Reifen und ein Domino-Unfall die A72 bei Zwickau lahmgelegt. Die Autobahn musste bis in die Morgenstunden am Freitag gesperrt werden.

Ein brennender Lkw-Reifen hat auf der A72 für Stau gesorgt, bei dem es dann auch noch einen heftigen Unfall gab. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte das erste Unglück gegen 21.15 Uhr. Der Fahrer (42) eines Mercedes-Lkw, der mit einem Militärfahrzeug beladen war, war in Richtung Leipzig unterwegs, als er auf Höhe von Hirschfeld bei Zwickau zunächst einen Reifenplatzer bemerkte. Der Reifen fing dann aber auch noch an zu qualmen.

Wegen der Erstmeldung eines Lkw-Brandes rückten die Feuerwehren aus Ebersbrunn, Lengenfeld und Wildenfels mit vier Fahrzeugen und 43 Kameraden an.

Die Autobahn wurde gesperrt und der Lkw musste abgeschleppt werden.

Durch den Feuerwehreinsatz kam es zum Stau. Der Fahrer (34, belarussischer Staatsbürger) eines Mercedes-Sattelzugs bemerkte das offenbar zu spät und fuhr gegen 22.50 Uhr zu schnell an das Stauende heran.

Der Belarusse konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallte auf einen VW (Fahrer: 49), der mit einem Anhänger mit einem landwirtschaftlichen Gerät auf der Autobahn unterwegs war.