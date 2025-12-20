Fünf Autos krachen auf A72 ineinander: Drei Personen nach schwerem Unfall verletzt
Stollberg - Gleich fünf Fahrzeuge kollidierten am Samstag auf der A72 miteinander.
Nach ersten Informationen ereignete sich der Crash am Samstagnachmittag etwa gegen 16.30 Uhr auf der A72 bei Stollberg in Fahrtrichtung Chemnitz.
Zwischen den Anschlussstellen Stollberg-West und Stollberg-Nord fuhren am Nachmittag fünf Autos ineinander. Drei Menschen wurden dabei verletzt.
Neben zwei Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber und der Polizei kamen auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Stollberg und Neuwürschnitz zum Einsatz.
Die Kameraden sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten diese aus. Zudem mussten ausgelaufene Flüssigkeiten mit Ölbindemittel gebunden werden.
Die Autobahn wurde für den Verkehr voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau bis zur Anschlussstelle Hartenstein. Reisende mussten deshalb deutlich mehr Zeit einplanen.
Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Wie genau es zu dem schweren Unfall kam, ist noch unklar.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.
Titelfoto: André März