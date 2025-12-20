Fünf Autos krachen auf A72 ineinander: Drei Personen nach schwerem Unfall verletzt

Stollberg - Gleich fünf Fahrzeuge kollidierten am Samstag auf der A72 miteinander.

Mindestens eines der betroffenen Autos erlitt einen Totalschaden. © André März

Nach ersten Informationen ereignete sich der Crash am Samstagnachmittag etwa gegen 16.30 Uhr auf der A72 bei Stollberg in Fahrtrichtung Chemnitz.



Zwischen den Anschlussstellen Stollberg-West und Stollberg-Nord fuhren am Nachmittag fünf Autos ineinander. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Neben zwei Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber und der Polizei kamen auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Stollberg und Neuwürschnitz zum Einsatz.

Die Kameraden sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten diese aus. Zudem mussten ausgelaufene Flüssigkeiten mit Ölbindemittel gebunden werden.

Die Autobahn wurde für den Verkehr voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau bis zur Anschlussstelle Hartenstein. Reisende mussten deshalb deutlich mehr Zeit einplanen.