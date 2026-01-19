Zwei Schwerverletzte nach Unfällen auf A72

A72 - Bei Unfällen am Sonntag auf der A72 sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Auf der A72 hat es am Sonntag zwei schwere Unfälle gegeben. (Symbolfoto) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Am Sonntagabend waren ein Peugeot-Fahrer (24) und ein 68-jähriger VW-Fahrer hintereinander in der rechten Spur auf der A72 in Richtung Hof unterwegs.

"Zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Treuen überholte der Peugeot-Fahrer den VW. Beim Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Der 24-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass der Peugeot gegen die Leitplanke prallte", teilte die Polizei am Montag mit.

Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der 68-Jährige erlitt einen Schock. Der Peugeot wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.