Zwei Schwerverletzte nach Unfällen auf A72
A72 - Bei Unfällen am Sonntag auf der A72 sind zwei Menschen schwer verletzt worden.
Am Sonntagabend waren ein Peugeot-Fahrer (24) und ein 68-jähriger VW-Fahrer hintereinander in der rechten Spur auf der A72 in Richtung Hof unterwegs.
"Zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Treuen überholte der Peugeot-Fahrer den VW. Beim Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Der 24-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass der Peugeot gegen die Leitplanke prallte", teilte die Polizei am Montag mit.
Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der 68-Jährige erlitt einen Schock. Der Peugeot wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.
Kia kracht durch Wildschutzzaun
Am Nachmittag kam es bereits zu einem Crash auf der A72. Eine Kia-Fahrerin (67) kam in Richtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost von der Fahrbahn ab.
Der Kia krachte durch einen Wildschutzzaun, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die 67-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Am Auto entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt - der Gesamtsachschaden betrug laut Polizei 20.000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa