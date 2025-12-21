Massencrash auf A72 in Sachsen: Fünf Autos krachen ineinander

Stollberg - Gleich fünf Fahrzeuge kollidierten am Samstag auf der A72 miteinander. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Drei Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. © André März

Der Crash ereignete sich am Samstagnachmittag etwa gegen 16.30 Uhr auf der A72 bei Stollberg in Fahrtrichtung Chemnitz.



Laut Polizei passierte das Unglück zwischen den Anschlussstellen Stollberg-West und Stollberg-Nord auf der linken Fahrspur. Dort musste ein Skoda-Fahrer (23) verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende Seat-Fahrerin (22), ein BMW-Fahrer (44), ein VW-Fahrer (22) und ein Mercedes-Fahrer (29) krachten in dieser Reihenfolge aufeinander.

"In der Folge wurde der 22-jährige VW-Fahrer leicht verletzt und musste ambulant medizinisch versorgt werden", so die Polizei.

Neben zwei Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber und der Polizei kamen auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Stollberg und Neuwürschnitz zum Einsatz.

Die Kameraden sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten diese aus. Zudem mussten ausgelaufene Flüssigkeiten mit Ölbindemittel gebunden werden.