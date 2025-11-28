Massencrash auf A72 in Sachsen: Kilometerlanger Stau!

Plauen - Massencrash auf der A72 bei Plauen ( Vogtland )! Am Freitagnachmittag krachten auf der Autobahn mehrere Autos zusammen. Die A72 musste komplett gesperrt werden.

Laut Polizei krachte es gegen 16.20 Uhr zwischen Plauen-Ost und Treuen. Insgesamt acht Fahrzeuge waren in den Crash verwickelt. Mindestens eine Person soll dabei verletzt worden sein. Die Autobahn musste anschließend in Richtung Leipzig komplett gesperrt werden. Laut dem ADAC bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Auch aktuell ist die Autobahn noch gesperrt. Autofahrer müssen derzeit viel Zeit einplanen.

Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt - ebenso zur Höhe des Sachschadens.