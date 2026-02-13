Sekundenschlaf! 24-Jährige bei Unfall auf A72 schwer verletzt
Reichenbach - Die A72 musste am Donnerstag nach einem Unfall in Richtung Plauen (Vogtland) voll gesperrt werden.
Kurz vor 8 Uhr war der Fahrer (37) eines Kleintransporters in Richtung Hof unterwegs.
Laut Polizei fuhr er dann etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Reichenbach auf einen Nissan (Fahrerin: 24) auf. "Er gab an, Sekundenschlaf gehabt zu haben. Der Nissan wurde gegen die rechte Leitplanke geschleudert, der Klein-Lkw kam im Standstreifen zum Stehen", heißt es weiter.
Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr 26-jähriger Beifahrer und der 37-Jährige erlitten leichte Verletzungen.
Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.
Die A72 musste für etwa drei Stunden in Richtung Plauen zwischen Zwickau-West und Reichenbach voll gesperrt werden.
Erstmeldung: 12. Februar, 11.40 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13. Februar, 12.04 Uhr
Titelfoto: Ralph Köhler