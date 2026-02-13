 7.546

Sekundenschlaf! 24-Jährige bei Unfall auf A72 schwer verletzt

Die A72 musste am Donnerstag nach einem Unfall in Richtung Plauen voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Reichenbach - Die A72 musste am Donnerstag nach einem Unfall in Richtung Plauen (Vogtland) voll gesperrt werden.

Ein Kleintransporter und ein Nissan waren auf der A72 zusammengekracht.
Kurz vor 8 Uhr war der Fahrer (37) eines Kleintransporters in Richtung Hof unterwegs.

Laut Polizei fuhr er dann etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Reichenbach auf einen Nissan (Fahrerin: 24) auf. "Er gab an, Sekundenschlaf gehabt zu haben. Der Nissan wurde gegen die rechte Leitplanke geschleudert, der Klein-Lkw kam im Standstreifen zum Stehen", heißt es weiter.

Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr 26-jähriger Beifahrer und der 37-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.
Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Die A72 musste für etwa drei Stunden in Richtung Plauen zwischen Zwickau-West und Reichenbach voll gesperrt werden.

Erstmeldung: 12. Februar, 11.40 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13. Februar, 12.04 Uhr

Titelfoto: Ralph Köhler

