Sekundenschlaf! 24-Jährige bei Unfall auf A72 schwer verletzt

Reichenbach - Die A72 musste am Donnerstag nach einem Unfall in Richtung Plauen ( Vogtland ) voll gesperrt werden.

Ein Kleintransporter und ein Nissan waren auf der A72 zusammengekracht. © Ralph Köhler

Kurz vor 8 Uhr war der Fahrer (37) eines Kleintransporters in Richtung Hof unterwegs.

Laut Polizei fuhr er dann etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Reichenbach auf einen Nissan (Fahrerin: 24) auf. "Er gab an, Sekundenschlaf gehabt zu haben. Der Nissan wurde gegen die rechte Leitplanke geschleudert, der Klein-Lkw kam im Standstreifen zum Stehen", heißt es weiter.

Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr 26-jähriger Beifahrer und der 37-Jährige erlitten leichte Verletzungen.