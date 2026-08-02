Unfall auf A72 im Vogtland: Autobahn dicht!
763 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Plauen/Treuen - Unfall auf der A72 bei Plauen (Vogtland) am Sonntagnachmittag: Die Autobahn ist aktuell in Richtung Hof komplett gesperrt.
Laut Polizei krachte es gegen 15.30 Uhr zwischen Treuen und Plauen-Ost.
Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Person verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
Was genau passiert ist und wie viele Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt sind, konnte die Polizei auf TAG24-Nachfrage noch nicht sagen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa