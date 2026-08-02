02.08.2026 16:31 Unfall auf A72 im Vogtland: Autobahn dicht!

Unfall auf der A72 bei Plauen (Vogtland): Die Autobahn ist derzeit in Richtung Hof komplett gesperrt.

Von Fabian Windrich

Plauen/Treuen - Unfall auf der A72 bei Plauen (Vogtland) am Sonntagnachmittag: Die Autobahn ist aktuell in Richtung Hof komplett gesperrt.

Die A72 ist aktuell nach einem Unfall gesperrt. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa Laut Polizei krachte es gegen 15.30 Uhr zwischen Treuen und Plauen-Ost. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Person verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.