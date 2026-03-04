Unfall auf A72 sorgt für Stau in Chemnitz

Chemnitz - Ein Unfall auf der A72 bei Chemnitz sorgt am Mittwochmorgen für Stau auf und abseits der Autobahn.

Ein Unfall sorgt aktuell für Stau auf der A72 bei Chemnitz © ChemPic / Jan Härtel

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Crash gegen 7 Uhr zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Rottluff und Chemnitz-Süd.

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Mercedes-Sattelzug auf einen Renault aufgefahren. Der Renault-Fahrer wurde verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Nach dem Unfall wurde die Fahrbahn in Richtung Zwickau zunächst auf einen Streifen verengt, später wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Dadurch kommt es aktuell noch zu einem kilometerlangen Rückstau auf der A72.

Aber nicht nur auf der Autobahn geht es derzeit langsam voran, sondern auch auf umliegenden Straßen, wie der Oberfrohnaer Straße, wo auch LKW mit im Stau stecken.