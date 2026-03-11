Sperrung auf der A72: Opel verunglückt und geht in Flammen auf

Rötha - Schreck-Moment auf der A72 südlich von Leipzig : Ein Auto verunglückte am Dienstagvormittag und ging plötzlich in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise retten.

Die Flammen schlugen nur so aus dem Wagen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Espenhain

Der Unfall geschah gegen 11.11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rötha und Böhlen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte.

Ihren Angaben zufolge war der Fahrer (64) des Opels in Richtung Leipzig unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in mehrere Warnbaken gekracht sei.

Der Wagen fuhr in eine Böschung, wo er wegen eines technischen Defekts plötzlich Feuer fing. Der 64-Jährige habe sich unverletzt selbst aus dem Auto befreien und in Sicherheit bringen können.

Sein Opel wurde aber völlig zerstört, wie Bilder von der Unfallstelle zeigen.