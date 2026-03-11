Sperrung auf der A72: Opel verunglückt und geht in Flammen auf
Rötha - Schreck-Moment auf der A72 südlich von Leipzig: Ein Auto verunglückte am Dienstagvormittag und ging plötzlich in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise retten.
Der Unfall geschah gegen 11.11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rötha und Böhlen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte.
Ihren Angaben zufolge war der Fahrer (64) des Opels in Richtung Leipzig unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in mehrere Warnbaken gekracht sei.
Der Wagen fuhr in eine Böschung, wo er wegen eines technischen Defekts plötzlich Feuer fing. Der 64-Jährige habe sich unverletzt selbst aus dem Auto befreien und in Sicherheit bringen können.
Sein Opel wurde aber völlig zerstört, wie Bilder von der Unfallstelle zeigen.
Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung kamen zum Löschen der Flammen sowie Reinigen der Autobahn zum Einsatz. Die A72 musste für rund eine Stunde gesperrt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang in die Wege geleitet.
Titelfoto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Espenhain