Technischer Defekt sorgt für Unfall: VW rast auf A72 in Baustelle

Rötha - Einsatz für Polizei und Feuerwehr Montagnacht auf der A72. Bei Rötha im Landkreis Leipzig ist kurz vor 23 Uhr ein VW Crafter verunglückt. Der Grund: offenbar ein technischer Defekt.

Auf der A72 im Landkreis Leipzig ist Montagnacht ein VW Crafter verunglückt. © Leipzig FireFighter

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Dienstagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, sorgte dieser dafür, dass sich der Transporter plötzlich nicht mehr steuern ließ.

Der VW war gerade auf dem Weg in Richtung Leipzig, als sich an einer Baustelle kurz vor der Anschlussstelle Rötha das Unglück ereignete. "Die Elektronik war ausgefallen. Der Transporter kollidierte dadurch mit der Baustelleneinrichtung."

Nach Informationen von vor Ort durchbrach der Crafter bei dem Unfall einen Betonpfeiler. Der Transporter wurde dabei schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.