 1.870

Stau nach Unfall auf A72 bei Chemnitz

Auf der A72 Richtung Zwickau hat es zwischen Rastplatz Am Neukirchener Wald und Stollberg-Nord einen Unfall gegeben.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Stau nach Unfall auf A72 bei Chemnitz am Sonntagmittag!

Die A72 bei Chemnitz musste nach einem Unfall am Sonntag gesperrt werden. (Symbolbild)
Die A72 bei Chemnitz musste nach einem Unfall am Sonntag gesperrt werden. (Symbolbild)  © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Auf der A72 Richtung Zwickau gab es zwischen dem Rastplatz Am Neukirchener Wald und Stollberg-Nord einen Unfall.

Die Polizei meldete einen umgestürzten Laster.

Nähere Details sind noch nicht bekannt.

Die Autobahn musste in Richtung Zwickau gesperrt werden, letzte freie Abfahrt ist Chemnitz-Süd.

Es bildete sich Stau bis Chemnitz-Rottluff.

Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Unfall A72: