Chemnitz - Stau nach Unfall auf A72 bei Chemnitz am Sonntagmittag!

Die A72 bei Chemnitz musste nach einem Unfall am Sonntag gesperrt werden. (Symbolbild) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Auf der A72 Richtung Zwickau gab es zwischen dem Rastplatz Am Neukirchener Wald und Stollberg-Nord einen Unfall.

Die Polizei meldete einen umgestürzten Laster.

Nähere Details sind noch nicht bekannt.