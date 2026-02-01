1.870
Stau nach Unfall auf A72 bei Chemnitz
Chemnitz - Stau nach Unfall auf A72 bei Chemnitz am Sonntagmittag!
Auf der A72 Richtung Zwickau gab es zwischen dem Rastplatz Am Neukirchener Wald und Stollberg-Nord einen Unfall.
Die Polizei meldete einen umgestürzten Laster.
Nähere Details sind noch nicht bekannt.
Die Autobahn musste in Richtung Zwickau gesperrt werden, letzte freie Abfahrt ist Chemnitz-Süd.
Es bildete sich Stau bis Chemnitz-Rottluff.
